SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurden Feintool International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Feintool International-Papier an diesem Tag 79.08 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.265 Feintool International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.09.2026 auf 12.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.18 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84.82 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Feintool International belief sich jüngst auf 176.75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch