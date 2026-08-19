Feintool International Aktie 932009 / CH0009320091
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 10 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Feintool International eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Feintool International-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67.99 CHF. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 147.078 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 10.65 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’566.38 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84.34 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Feintool International einen Börsenwert von 160.60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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