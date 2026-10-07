SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor 5 Jahren eingebracht

Am 07.10.2021 wurde die Feintool International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Feintool International-Anteile bei 41.09 CHF. Bei einem Feintool International-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.434 Feintool International-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29.08 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 06.10.2026 auf 11.95 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70.92 Prozent verringert.

Feintool International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 170.40 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch