SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Feintool International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 81.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12.330 Feintool International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Feintool International-Papiere wären am 13.10.2026 145.49 CHF wert, da der Schlussstand 11.80 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 85.45 Prozent.

Jüngst verzeichnete Feintool International eine Marktkapitalisierung von 174.44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch