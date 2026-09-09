Feintool International Aktie 932009 / CH0009320091
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Feintool International-Einstiegs gewesen.
Feintool International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Feintool International-Anteile betrug an diesem Tag 43.93 CHF. Bei einem Feintool International-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 227.631 Feintool International-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 12.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’731.58 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 72.68 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Feintool International bezifferte sich zuletzt auf 176.69 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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