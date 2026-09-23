Feintool International Aktie 932009 / CH0009320091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Feintool International-Performance
|
23.09.2026 10:02:24
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Feintool International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das Feintool International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Feintool International-Aktie an diesem Tag 10.90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 91.743 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’119.27 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 22.09.2026 auf 12.20 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 11.93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Feintool International bezifferte sich zuletzt auf 170.08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)
|
10:02
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI steigt zum Start (finanzen.ch)
|
16.09.26
|SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI aktuell: SPI notiert im Plus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)