SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Feintool International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Feintool International-Aktie an diesem Tag 10.90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 91.743 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’119.27 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 22.09.2026 auf 12.20 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 11.93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Feintool International bezifferte sich zuletzt auf 170.08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch