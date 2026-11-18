Heute vor 1 Jahr wurde das Feintool International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9.48 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.549 Feintool International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Feintool International-Papiere wären am 17.11.2026 110.23 CHF wert, da der Schlussstand 10.45 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +10.23 Prozent.

Jüngst verzeichnete Feintool International eine Marktkapitalisierung von 152.98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch