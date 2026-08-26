SPI-Titel Feintool International-Aktie: Hätte sich eine Feintool International-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Das Feintool International-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10.90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.174 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 100.00 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Papiers am 25.08.2026 auf 10.90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Feintool International eine Marktkapitalisierung von 161.18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch