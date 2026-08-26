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Feintool International Aktie 932009 / CH0009320091

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Lukrative Feintool International-Anlage? 26.08.2026 10:02:15

SPI-Titel Feintool International-Aktie: Hätte sich eine Feintool International-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Bei einer Anlage vor Jahren in Feintool International, hätte ein Investor jetzt so viel Geld.

Feintool International
10.58 CHF -0.27%
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Das Feintool International-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10.90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.174 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 100.00 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Papiers am 25.08.2026 auf 10.90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Feintool International eine Marktkapitalisierung von 161.18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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