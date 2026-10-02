SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Epic Suisse von vor einem Jahr heute wert

Heute vor 1 Jahr wurde das Epic Suisse-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Epic Suisse-Anteile an diesem Tag 82.80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.077 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’007.25 CHF, da sich der Wert eines Epic Suisse-Papiers am 01.10.2026 auf 83.40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.72 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Epic Suisse einen Börsenwert von 939.01 Mio. CHF. Das Epic Suisse-Papier wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Epic Suisse-Papiers belief sich damals auf 68.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch