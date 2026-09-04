Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’401 0.0%  SPI 20’226 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’019 0.1%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’381 0.0%  Gold 4’464 -0.2%  Bitcoin 65’660 0.1%  Dollar 0.8088 0.2%  Öl 95.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vontobel-Aktie in Rot: Stadtzürcher Finanzchef sieht Vontobel-Wegzug gelassen
Lufthansa-Aktie: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Villars-Aktie verliert: Weniger Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr
Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt
Barclays Capital bescheinigt Underweight für Hannover Rück-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Epic Suisse Aktie 51613168 / CH0516131684

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Epic Suisse-Performance 04.09.2026 10:02:29

SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Epic Suisse von vor einem Jahr gerechnet?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Epic Suisse-Investment gewesen.

Epic Suisse
83.40 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Epic Suisse-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.205 Epic Suisse-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 83.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.48 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0.48 Prozent erhöht.

Epic Suisse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 934.60 Mio. CHF gelistet. Das Epic Suisse-Papier wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Epic Suisse-Aktie bei 68.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Epic Suisse

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten