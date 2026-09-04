Epic Suisse Aktie 51613168 / CH0516131684
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Epic Suisse von vor einem Jahr gerechnet?
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Epic Suisse-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Epic Suisse-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.205 Epic Suisse-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 83.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.48 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0.48 Prozent erhöht.
Epic Suisse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 934.60 Mio. CHF gelistet. Das Epic Suisse-Papier wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Epic Suisse-Aktie bei 68.00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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