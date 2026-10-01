SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das EMS-CHEMIE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 878.00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.114 EMS-CHEMIE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 819.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93.34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.66 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 19.24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch