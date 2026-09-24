SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren verdient

Das EMS-CHEMIE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen EMS-CHEMIE-Anteile letztlich bei 630.50 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert, befänden sich nun 15.860 EMS-CHEMIE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Anteile wären am 23.09.2026 13’172.09 CHF wert, da der Schlussstand 830.50 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31.72 Prozent gesteigert.

Am Markt war EMS-CHEMIE jüngst 19.71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch