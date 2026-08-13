SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren verdient

EMS-CHEMIE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 542.00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.450 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 14’704.80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 797.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 47.05 Prozent.

EMS-CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18.78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch