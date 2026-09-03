SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EMS-CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde die EMS-CHEMIE-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 982.50 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.178 EMS-CHEMIE-Aktien. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Papiere wären am 02.09.2026 8’061.07 CHF wert, da der Schlussstand 792.00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 19.39 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von EMS-CHEMIE belief sich jüngst auf 18.57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch