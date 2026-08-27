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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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Profitable EMS-CHEMIE-Anlage? 27.08.2026 10:02:02

SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie gebracht.

EMS-CHEMIE
764.09 CHF -1.15%
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Das EMS-CHEMIE-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die EMS-CHEMIE-Anteile bei 652.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.534 EMS-CHEMIE-Anteilen. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Papiere wären am 26.08.2026 1’182.52 CHF wert, da der Schlussstand 771.00 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 18.25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 18.12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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