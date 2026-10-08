EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde die EMS-CHEMIE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die EMS-CHEMIE-Aktie bei 502.50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investierten, hätten nun 1.990 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 1’670.65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 839.50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 67.06 Prozent.
Alle EMS-CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19.58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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