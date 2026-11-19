Vor 3 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die EMS-CHEMIE-Anteile bei 620.00 CHF. Bei einem EMS-CHEMIE-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.613 EMS-CHEMIE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’341.13 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 18.11.2026 auf 831.50 CHF belief. Damit wäre die Investition 34.11 Prozent mehr wert.

Insgesamt war EMS-CHEMIE zuletzt 19.56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch