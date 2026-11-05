SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMS-CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EMS-CHEMIE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 497.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20.101 EMS-CHEMIE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 852.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’135.68 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 71.36 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von EMS-CHEMIE betrug jüngst 19.89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch