SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren bedeutet

Das Emmi-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 924.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 10.823 Emmi-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’318.18 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Anteils am 17.08.2026 auf 861.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 6.82 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Emmi betrug jüngst 4.64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch