Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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20.10.2026 10:02:12
SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Emmi von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Emmi eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Emmi-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Emmi-Aktie bei 988.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.121 Emmi-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 912.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9’230.77 CHF wert. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 9’230.77 CHF entspricht einer negativen Performance von 7.69 Prozent.
Zuletzt verbuchte Emmi einen Börsenwert von 4.84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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