Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Emmi von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Emmi eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Emmi-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 883.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.133 Emmi-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 981.88 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 12.10.2026 auf 867.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -1.81 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Emmi bezifferte sich zuletzt auf 4.60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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