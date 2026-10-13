SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Emmi von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Emmi-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 883.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.133 Emmi-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 981.88 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 12.10.2026 auf 867.00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -1.81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Emmi bezifferte sich zuletzt auf 4.60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch