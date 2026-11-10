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|Profitabler Emmi-Einstieg?
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10.11.2026 10:02:07
SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Emmi-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Emmi-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Emmi-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Emmi-Anteile an diesem Tag bei 871.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, befänden sich nun 11.481 Emmi-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Emmi-Aktien wären am 09.11.2026 11’056.26 CHF wert, da der Schlussstand 963.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.56 Prozent vermehrt.
Emmi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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