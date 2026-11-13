SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elma Electronic von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Elma Electronic-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1’260.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Elma Electronic-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.079 Elma Electronic-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104.76 CHF, da sich der Wert einer Elma Electronic-Aktie am 12.11.2026 auf 1’320.00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 4.76 Prozent.

Der Börsenwert von Elma Electronic belief sich zuletzt auf 302.07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch