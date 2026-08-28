SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elma Electronic von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Elma Electronic-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1’020.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Elma Electronic-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.980 Elma Electronic-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 1’330.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’303.92 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 30.39 Prozent gleich.

Elma Electronic war somit zuletzt am Markt 303.76 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch