Das Elma Electronic-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 680.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.706 Elma Electronic-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’411.76 CHF, da sich der Wert einer Elma Electronic-Aktie am 26.11.2026 auf 1’320.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94.12 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Elma Electronic belief sich zuletzt auf 302.00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch