Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Elma Electronic eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Elma Electronic-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1’190.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.084 Elma Electronic-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.08.2026 110.92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’320.00 CHF belief. Mit einer Performance von +10.92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Elma Electronic belief sich jüngst auf 301.74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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