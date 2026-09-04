Elma Electronic Aktie 531916 / CH0005319162
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elma Electronic-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Elma Electronic-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 660.00 CHF. Bei einem Elma Electronic-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.152 Elma Electronic-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20’000.00 CHF, da sich der Wert eines Elma Electronic-Papiers am 03.09.2026 auf 1’320.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 100.00 Prozent vermehrt.
Am Markt war Elma Electronic jüngst 303.93 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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