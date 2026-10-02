SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 02.10.2021 wurden Elma Electronic-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Elma Electronic-Anteile letztlich bei 670.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Elma Electronic-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.149 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 1’320.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197.01 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +97.01 Prozent.

Elma Electronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 300.90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch