SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 19.09.2023 wurde die Elma Electronic-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1’010.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.901 Elma Electronic-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’069.31 CHF, da sich der Wert einer Elma Electronic-Aktie am 24.09.2026 auf 1’320.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30.69 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Elma Electronic belief sich zuletzt auf 301.77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch