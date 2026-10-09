SPI-Titel Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Elma Electronic-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 359.00 CHF. Bei einem Elma Electronic-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.786 Elma Electronic-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’676.88 CHF, da sich der Wert einer Elma Electronic-Aktie am 08.10.2026 auf 1’320.00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 267.69 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Elma Electronic eine Börsenbewertung in Höhe von 301.32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch