Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’881 -0.5%  SPI 19’646 -0.3%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’420 -1.2%  Euro 0.9462 0.0%  EStoxx50 6’240 -1.3%  Gold 4’365 0.6%  Bitcoin 64’383 2.2%  Dollar 0.8257 0.2%  Öl 103.7 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
RWE gewinnt Ausschreibungen für 119 MW Onshore-Leistung - Kurs im Minus
ZGKB-Aktie unbeeindruckt: Alexander Hunziker wird Chief Investment Officer
Suche...
ETF Sparplan

EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable EFG International-Anlage? 18.09.2026 10:02:29

SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Verlust hätte ein EFG International-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in EFG International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

EFG International
15.48 CHF 1.40%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde das EFG International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das EFG International-Papier an diesem Tag 15.98 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6.258 EFG International-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.44 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 96.62 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3.38 Prozent.

EFG International war somit zuletzt am Markt 4.71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EFG International AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten