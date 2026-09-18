SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Verlust hätte ein EFG International-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das EFG International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das EFG International-Papier an diesem Tag 15.98 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6.258 EFG International-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.44 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 96.62 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3.38 Prozent.

EFG International war somit zuletzt am Markt 4.71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch