EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Verlust hätte ein EFG International-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in EFG International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurde das EFG International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das EFG International-Papier an diesem Tag 15.98 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6.258 EFG International-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.44 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 96.62 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -3.38 Prozent.
EFG International war somit zuletzt am Markt 4.71 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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