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EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228

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Profitable EFG International-Investition? 02.10.2026 10:02:34

SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EFG International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

EFG International
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Die EFG International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6.73 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das EFG International-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’485.884 EFG International-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 15.76 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23’417.53 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 134.18 Prozent gleich.

EFG International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.90 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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