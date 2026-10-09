EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen EFG International-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde die EFG International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 4.87 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die EFG International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.534 EFG International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (15.78 CHF), wäre die Investition nun 324.02 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 224.02 Prozent angezogen.
Der Marktwert von EFG International betrug jüngst 4.82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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