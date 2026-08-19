SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Edisun Power Europe-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Edisun Power Europe-Anteile bei 118.50 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 8.439 Edisun Power Europe-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie auf 67.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 572.15 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 42.78 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Edisun Power Europe einen Börsenwert von 79.66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch