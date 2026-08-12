Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’810 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9374 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’397 0.7%  Bitcoin 51’593 0.1%  Dollar 0.8135 0.3%  Öl 88.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Micron-Aktie nach dem Kursrutsch: Positive Signale lassen Zuversicht zurückkehren
SpaceX-Aktie: SemiAnalysis hält Musks KI-Pläne für realistisch
Spektakulärer Ertragsbericht: Nebius-Aktie klettert nach Umsatz-Explosion zweistellig
Wie viel Verlust eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Suche...

Edisun Power Europe Aktie 2473640 / CH0024736404

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Edisun Power Europe-Anlage 12.08.2026 10:02:28

SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Edisun Power Europe-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Edisun Power Europe
64.66 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Edisun Power Europe-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 110.00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.909 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61.27 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 11.08.2026 auf 67.40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 38.73 Prozent verkleinert.

Am Markt war Edisun Power Europe jüngst 78.07 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Edisun Power Europe AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten