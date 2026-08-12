SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Edisun Power Europe-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 110.00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.909 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61.27 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 11.08.2026 auf 67.40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 38.73 Prozent verkleinert.

Am Markt war Edisun Power Europe jüngst 78.07 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch