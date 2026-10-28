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|Profitable Edisun Power Europe-Anlage?
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28.10.2026 10:02:30
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Edisun Power Europe gewesen.
Edisun Power Europe-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57.20 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 174.825 Edisun Power Europe-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 12’517.48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71.60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.17 Prozent gesteigert.
Am Markt war Edisun Power Europe jüngst 82.17 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Edisun Power Europe AG
Analysen zu Edisun Power Europe AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Edisun Power Europe am 28.10.2026
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