SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor einem Jahr eingefahren

Edisun Power Europe-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57.20 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 174.825 Edisun Power Europe-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 12’517.48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71.60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25.17 Prozent gesteigert.

Am Markt war Edisun Power Europe jüngst 82.17 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch