Edisun Power Europe Aktie 2473640 / CH0024736404
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Edisun Power Europe gewesen.
Am 30.09.2025 wurde das Edisun Power Europe-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Edisun Power Europe-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18.868 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Edisun Power Europe-Papiers auf 71.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’347.17 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34.72 Prozent.
Edisun Power Europe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81.88 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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