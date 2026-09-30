SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor einem Jahr eingefahren

Am 30.09.2025 wurde das Edisun Power Europe-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Edisun Power Europe-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18.868 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Edisun Power Europe-Papiers auf 71.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’347.17 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34.72 Prozent.

Edisun Power Europe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81.88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch