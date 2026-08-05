SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das Edisun Power Europe-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 200.000 Edisun Power Europe-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 67.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’440.00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34.40 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Edisun Power Europe betrug jüngst 80.38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch