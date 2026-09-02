SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren bedeutet

Am 02.09.2021 wurden DOTTIKON ES-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 316.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in DOTTIKON ES-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.316 DOTTIKON ES-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2026 85.76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 271.00 CHF belief. Mit einer Performance von -14.24 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

DOTTIKON ES wurde am Markt mit 3.78 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch