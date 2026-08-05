DOTTIKON ES Aktie 58258171 / CH0582581713
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren DOTTIKON ES-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Anteile betrug an diesem Tag 294.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34.014 DOTTIKON ES-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 279.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’506.80 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 4.93 Prozent.
Am Markt war DOTTIKON ES jüngst 3.83 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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