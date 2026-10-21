SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 200.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.988 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’379.05 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 20.10.2026 auf 276.50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37.91 Prozent zugenommen.

Insgesamt war DOTTIKON ES zuletzt 3.74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch