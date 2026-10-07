DOTTIKON ES Aktie 58258171 / CH0582581713
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren DOTTIKON ES-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 07.10.2016 wurde das DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37.49 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das DOTTIKON ES-Papier investiert hätte, befänden sich nun 266.705 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 255.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68’143.16 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 581.43 Prozent gesteigert.
DOTTIKON ES wurde am Markt mit 3.50 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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