SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit DOTTIKON ES-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die DOTTIKON ES-Aktie bei 39.42 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.537 DOTTIKON ES-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 717.96 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Anteils am 11.08.2026 auf 283.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 617.96 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für DOTTIKON ES eine Börsenbewertung in Höhe von 3.90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch