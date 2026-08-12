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DOTTIKON ES Aktie 58258171 / CH0582581713

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DOTTIKON ES-Anlage im Blick 12.08.2026 10:02:28

SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

DOTTIKON ES
275.90 CHF -2.17%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit DOTTIKON ES-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die DOTTIKON ES-Aktie bei 39.42 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.537 DOTTIKON ES-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 717.96 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Anteils am 11.08.2026 auf 283.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 617.96 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für DOTTIKON ES eine Börsenbewertung in Höhe von 3.90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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