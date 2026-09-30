SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DKSH von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden DKSH-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das DKSH-Papier an diesem Tag 73.25 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 13.652 DKSH-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DKSH-Anteile wären am 29.09.2026 944.71 CHF wert, da der Schlussstand 69.20 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 5.53 Prozent.

Jüngst verzeichnete DKSH eine Marktkapitalisierung von 4.49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch