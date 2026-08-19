DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren DKSH-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 19.08.2025 wurden DKSH-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58.30 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.153 Anteilen. Die gehaltenen DKSH-Papiere wären am 18.08.2026 1’147.51 CHF wert, da der Schlussstand 66.90 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.75 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von DKSH bezifferte sich zuletzt auf 4.36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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