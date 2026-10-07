DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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|Lukrativer DKSH-Einstieg?
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor 10 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DKSH-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde die DKSH-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen DKSH-Anteile an diesem Tag bei 71.35 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 140.154 DKSH-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 9’754.73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 69.60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 2.45 Prozent gleich.
Der Marktwert von DKSH betrug jüngst 4.47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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