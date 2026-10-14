DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DKSH von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in DKSH-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
DKSH-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54.80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.825 DKSH-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130.84 CHF, da sich der Wert eines DKSH-Anteils am 13.10.2026 auf 71.70 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30.84 Prozent angezogen.
DKSH war somit zuletzt am Markt 4.62 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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