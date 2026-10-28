SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dätwyler von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Dätwyler-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Dätwyler-Aktie an diesem Tag 147.80 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 67.659 Dätwyler-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 132.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’944.52 CHF wert. Damit wäre die Investition um 10.55 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Dätwyler betrug jüngst 2.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch