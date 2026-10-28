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|Lukrative Dätwyler-Investition?
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28.10.2026 10:02:30
SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dätwyler von vor einem Jahr verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Dätwyler-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Dätwyler-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Dätwyler-Aktie an diesem Tag 147.80 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 67.659 Dätwyler-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 132.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’944.52 CHF wert. Damit wäre die Investition um 10.55 Prozent gesunken.
Der Marktwert von Dätwyler betrug jüngst 2.25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Dätwyler AG
Analysen zu Dätwyler AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Dätwyler am 28.10.2026
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