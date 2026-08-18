SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CPH Group von vor 3 Jahren angefallen

Die CPH Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 62.39 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die CPH Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.028 CPH Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 952.09 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Papiers am 17.08.2026 auf 59.40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4.79 Prozent.

CPH Group wurde am Markt mit 359.55 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch