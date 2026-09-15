SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CPH Group von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde die CPH Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62.68 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 159.547 CPH Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 9’477.10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 59.40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5.23 Prozent eingebüsst.

CPH Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 355.21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch